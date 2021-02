Sondaggi politici Demos, per il 62% degli italiani ci vorrà ancora un anno per uscire dalla pandemia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Gli italiani si sono ormai convinti che sarà ancora lunga, e ci vorrà ancora tempo prima di uscire dalla pandemia. C’è una stabilità su livelli altissimi negli esiti delle domande dei Sondaggi politici Demos sull’argomento. Oggi come a dicembre e a ottobre l’87% è preoccupato per la diffusione del coronavirus. Non si è tornati al 96% di marzo 2020, ma neanche al 79% di giugno quando solo il 34% degli intervistati si dichiarava molto preoccupato. Oggi sono il 42%, e il 45% lo è abbastanza. Secondo il 62% degli italiani ci vorrà ancora un anno per uscirne. In ottobre erano solo il 51% a pensarla così, in ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Glisi sono ormai convinti che saràlunga, e citempo prima di. C’è una stabilità su livelli altissimi negli esiti delle domande deisull’argomento. Oggi come a dicembre e a ottobre l’87% è preoccupato per la diffusione del coronavirus. Non si è tornati al 96% di marzo 2020, ma neanche al 79% di giugno quando solo il 34%intervistati si dichiarava molto preoccupato. Oggi sono il 42%, e il 45% lo è abbastanza. Secondo il 62%ciunper uscirne. In ottobre erano solo il 51% a pensarla così, in ...

