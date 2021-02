Somiglianza tra Giancarlo Cellucci e Billy di Dead Silence (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Quello delle somiglianze è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi la Somiglianza di quest’oggi: Ogni volta che vedevo Giancarlo Cellucci ero convinta che mi ricordasse qualcuno. Poi, improvvisamente, l’altro giorno mi si è accesa la lampadina. Ecco a chi mi somigliava: Billy, pupazzo ventriloquo del film horror ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Quello delle somiglianze è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi ladi quest’oggi: Ogni volta che vedevoero convinta che mi ricordasse qualcuno. Poi, improvvisamente, l’altro giorno mi si è accesa la lampadina. Ecco a chi mi somigliava:, pupazzo ventriloquo del film horror ...

