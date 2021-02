Soleil Sorge critica Tommaso Zorzi | “Violenza psicologica e cattiveria contro Dayane Mello”

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dopo Taylor Mega con un commento poi successivamente rettificato, ancheha voluto dire la suae le parole rivolte asubito dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. L’influencer è stato bacchettato da più fronti per via di alcune espressioni che non sono particolarmente piaciute sul web.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.