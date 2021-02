Slovenia, il Maribor esonera Mauro German Camoranesi: Sasa Gasjser in panchina (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il Maribor ha comunicato ufficialmente l’esonero di Mauro German Camoranesi, mediante una nota ufficiale sui canali ufficiali del club. La società slovena ha preso le distanze dall’allenatore, ex centrocampista della Juventus, e dal direttore sportivo Oliver Bogatinov. I risultati altalenanti del club hanno comportato la brusca decisione dei vertici societari, che hanno affidato la guida tecnica a Sasa Gajser, mentre Marko Suler ha preso il posto del collega Bogatinov. Grande rammarico per il campione del mondo del 2006, il quale ha vanificato l’opportunità di allenare uno dei club più blasonati in Slovenia. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ilha comunicato ufficialmente l’esonero di, mediante una nota ufficiale sui canali ufficiali del club. La società slovena ha preso le distanze dall’allenatore, ex centrocampista della Juventus, e dal direttore sportivo Oliver Bogatinov. I risultati altalenanti del club hanno comportato la brusca decisione dei vertici societari, che hanno affidato la guida tecnica aGajser, mentre Marko Suler ha preso il posto del collega Bogatinov. Grande rammarico per il campione del mondo del 2006, il quale ha vanificato l’opportunità di allenare uno dei club più blasonati in. SportFace.

sportface2016 : Slovenia, #Camoranesi esonerato dal #Maribor - MCalcioNews : UFFICIALE - Mauro German Camoranesi non è più l'allenatore del NK Maribor - ftg_soccer : GOAL! Udon Thani in Thailand Thai League Two Ranong United 3-2 Udon Thani GOAL! Maribor in Slovenia 1. SNL Tabor Se… - LovelyTrips_GS : Ogni città possiede un luogo che racchiude e custodisce la sua vera anima. A #Maribor questo luogo è il quartiere L… -

Ultime Notizie dalla rete : Slovenia Maribor Risultati calcio live, Mercoledì 24 febbraio 2021 - Calciomagazine Liga in Repubblica Ceca 3 - 0 esterno dello Slovacko contro Jablonec mentre nella Prva Liga in Slovenia 4 - 0 del Maribor sul Tabor Sezana. Per la Copa Libertadores 2 - 1 interno del Liverpool M. ...

La Banca Europea degli Investimenti finanzia di +20% la Slovenia per il post Covid ...elettrica Elektro Maribor per lavori sulla rete di distribuzione nel nord - est del Paese. Secondo il vicepresidente, la BEI intende continuare a sostenere la crescita e lo sviluppo in Slovenia in ...

Slovenia, il Maribor esonera Mauro German CAMORANESI: Sasa Gasjser in panchina Sportface.it Slovenia, il Maribor esonera Mauro German Camoranesi: Sasa Gasjser in panchina Il Maribor ha comunicato ufficialmente l'esonero di Mauro German Camoranesi, mediante una nota ufficiale sui canali ufficiali del club. L'ex centrocampista della Juventus andrà alla ricerca di nuove a ...

Maribor, Camoranesi esonerato dal club sloveno L'avventura al Maribor di Mauro German Camoranesi finisce qui dopo aver conquistato solo 3 punti nelle ultime 4 partite dirette in Slovenia.

Liga in Repubblica Ceca 3 - 0 esterno dello Slovacko contro Jablonec mentre nella Prva Liga in4 - 0 delsul Tabor Sezana. Per la Copa Libertadores 2 - 1 interno del Liverpool M. ......elettrica Elektroper lavori sulla rete di distribuzione nel nord - est del Paese. Secondo il vicepresidente, la BEI intende continuare a sostenere la crescita e lo sviluppo inin ...Il Maribor ha comunicato ufficialmente l'esonero di Mauro German Camoranesi, mediante una nota ufficiale sui canali ufficiali del club. L'ex centrocampista della Juventus andrà alla ricerca di nuove a ...L'avventura al Maribor di Mauro German Camoranesi finisce qui dopo aver conquistato solo 3 punti nelle ultime 4 partite dirette in Slovenia.