Sky e Fox, le novità in arrivo nel mese di marzo 2021 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Per la programmazione Sky Fox di marzo 2021 l'offerta in termini di serie tv, documentari e film nel complesso è talmente vasta da compensare il fatto che sul lato seriale possa sembrare adatto il detto «pochi, ma buoni». Per esempio, tra i titoli più attesi delle nuove produzioni Sky Originals c'è Speravo de morì prima - La serie su Francesco Totti, con Pietro Castellitto nei panni del «Pupone» (e Greta Scarano in quelli di Ilary Blasi). Prima ancora, all'inizio del mese, si comincia con gli ultimi episodi della decima stagione di The Walking Dead, ma non mancano anche le novità, come la seconda stagione di The Warrior e una serie che indaga sul cosiddetto "caso del sottomarino". Ancora, tra Sky Arte e National Geographic, abbondano documentari dedicati a icone dell'arte, della musica e figure storiche o ...

