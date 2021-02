Sinner fuori da Montpellier, che rabbia. 'Ma la colpa è mia, la schiena non c'entra' (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Affranto, arrabbiato e senza alcuna voglia di trovare scuse. Jannik Sinner ha analizzato a caldo l'eliminazione beffarda dal torneo di Montpellier contro lo sloveno Bedene: l'azzurro ha dominato il ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Affranto, arto e senza alcuna voglia di trovare scuse. Jannikha analizzato a caldo l'eliminazione beffarda dal torneo dicontro lo sloveno Bedene: l'azzurro ha dominato il ...

