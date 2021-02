Simona Ventura, tutto pronto per il ritorno: sono passati 17 anni (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Simona Ventura è pronta per quello che può essere considerato il suo grande ritorno. Ma di che cosa si tratta? I dettagli. Simona Ventura è finita negli ultimi giorni sotto la luce dei riflettori e della ribalta. Il motivo è perché la conduttrice sarà una delle protagoniste di quello che è l’evento maggiormente importante di Leggi su youmovies (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è pronta per quello che può essere considerato il suo grande. Ma di che cosa si tratta? I dettagli.è finita negli ultimi giorni sotto la luce dei riflettori e della ribalta. Il motivo è perché la conduttrice sarà una delle protagoniste di quello che è l’evento maggiormente importante di

trash_italiano : #Sanremo2021, Simona Ventura salirà sul palco dell'Ariston per la serata finale [fonte TvBlog] ?? - carpi_ale : RT @tvblogit: #Sanremo2021, Simona Ventura primadonna: “Non so come esternarvi la mia gioia” - tvblogit : #Sanremo2021, Simona Ventura primadonna: “Non so come esternarvi la mia gioia” - soloversacexme : RT @em_eraldsea: @MetaErmal @DanyUnicaMetaem @Simo_Ventura @SanremoRai Simona è una grandissima professionista, mi piace tantissimo ?? - MontiFrancy82 : #LuisaRanieri, @serenarossi_com @Simo_Ventura co-conduttrici del 71° Festival di Sanremo -