Serena Bortone molto adirata | “Ma cosa fai? Metti le mani a posto!” Ecco perché

"Ma cosa fai? Metti le mani a posto!". Ecco perché (Di mercoledì 24 febbraio 2021) "Ma che fai stringi le mani a tutti? Siamo sotto Covid! Metti le mani a posto!". Un inizio di ospitata all'insegna del rimprovero quello di Simona Tagli a Oggi è un altro Giorno. La showgirl è infatti entrata in studio lasciandosi prendere forse dall'emozioni e ha toccato 'a destra e a manca', facendo arrabbiare la conduttrice. Dopo un attimo di gelo, con Gigi Marzullo, Rita Dalla Chiesa e Riccardo Fogli in silenzio e Simona Tagli che non ha ribattuto (cosa poteva dire d'altra parte, la Bortone ha ragione), Ecco che la conduttrice ha smorzato i toni: "Faccio la guardiana… Non ti toccare bocca e naso!". L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

