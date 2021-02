Seedorf senza offerte da allenatore, l’accusa: “Colpa del razzismo” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Intervistato dalla Gazzetta dello Sport poco prima del derby di Milano, Clarence Seedorf ha rivelato le difficoltà riscontrate da quando è diventato allenatore. Claudio Villa/Getty ImagesL’ex campione del Milan Clarence Seedorf, che per un periodo della sua carriera ha militato anche nell’Inter, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport qualche giorno prima del tanto atteso derby della Madonnina, terminato poi con la vittoria schiacciante dei nerazzurri. L’ex centrocampista, oggi 44enne, nel corso della sua carriera ha vinto prestigiosi trofei: su tutti 4 scudetti in Italia e 2 in Olanda, e addirittura 4 Champions League. Tuttavia ad oggi la sua carriera da allenatore non è stata fortunata allo stesso modo. Ti potrebbe interessare anche -> Lazio-Bayern 1-4, biancocelesti travolti: Tabellino e ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Intervistato dalla Gazzetta dello Sport poco prima del derby di Milano, Clarenceha rivelato le difficoltà riscontrate da quando è diventato. Claudio Villa/Getty ImagesL’ex campione del Milan Clarence, che per un periodo della sua carriera ha militato anche nell’Inter, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport qualche giorno prima del tanto atteso derby della Madonnina, terminato poi con la vittoria schiacciante dei nerazzurri. L’ex centrocampista, oggi 44enne, nel corso della sua carriera ha vinto prestigiosi trofei: su tutti 4 scudetti in Italia e 2 in Olanda, e addirittura 4 Champions League. Tuttavia ad oggi la sua carriera danon è stata fortunata allo stesso modo. Ti potrebbe interessare anche -> Lazio-Bayern 1-4, biancocelesti travolti: Tabellino e ...

