Seedorf: “Nel calcio non ci sono pari opportunità” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Clarence Seedorf a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Nei ruoli di potere non ci sono persone di colore”. ROMA – Duro attacco di Clarence Seedorf in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. L’ex giocatore e allenatore del Milan ha voluto mettere in evidenza le difficoltà che le persone hanno nel mondo del calcio. “Per gli allenatori non ci sono pari opportunità. Se guardiamo ai numeri, nei ruoli di potere nel calcio non ci sono persone di colore“. Gli esempi di Clarence Seedorf Nell’intervista, riportata dal Corriere della Sera, l’olandese ha messo in risalto alcuni esempi più eclatanti: “Io ho giocato 12 anni in Italia. Dopo la mia esperienza al Milan, pur avendo fatto un ottimo lavoro, zero chiamate. Anche ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Clarencea ‘La Gazzetta dello Sport’: “Nei ruoli di potere non cipersone di colore”. ROMA – Duro attacco di Clarencein un’intervista a La Gazzetta dello Sport. L’ex giocatore e allenatore del Milan ha voluto mettere in evidenza le difficoltà che le persone hanno nel mondo del. “Per gli allenatori non ci. Se guardiamo ai numeri, nei ruoli di potere nelnon cipersone di colore“. Gli esempi di ClarenceNell’intervista, riportata dal Corriere della Sera, l’olandese ha messo in risalto alcuni esempi più eclatanti: “Io ho giocato 12 anni in Italia. Dopo la mia esperienza al Milan, pur avendo fatto un ottimo lavoro, zero chiamate. Anche ...

notizie_milan : Seedorf: “Nel calcio non ci sono pari opportunità” - ricmmorini : Seedorf allenatore fermo accusa: «Non mi chiamano perché sono nero: nel calcio non ci sono pari opportunità» - MilanLiveIT : #Seedorf: “Nel calcio c’è disparità, non mi chiamano perché sono nero” ????? - zazoomblog : Seedorf allenatore fermo accusa: Non mi chiamano perché sono nero: nel calcio non ci sono pari opportunità -… - Italia_Notizie : Seedorf allenatore fermo accusa: «Non mi chiamano perché sono di colore: nel calcio non ci sono pari opportunità» -