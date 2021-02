Scuole Puglia, il Tar sospende l’ordinanza di Emiliano sulla chiusura e lui ne firma un’altra: “Didattica integrata fino al 14 marzo” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Scuola nel caos in Puglia. È arrivata giusto una manciata di minuti prima della mezzanotte la nuova ordinanza del presidente della Regione Michele Emiliano che richiude nuovamente tutte le Scuole pugliesi di ogni ordine e grado, imponendo la Didattica digitale integrata (Ddi) fino al 14 marzo. Questa è l’ultima mossa del braccio di ferro tra la Regione e il Tar, che proprio nel pomeriggio del 23 febbraio ha bocciato la precedente ordinanza di Emiliano, accogliendo l’istanza cautelare del ricorso presentato dal Codacons Lecce e da un gruppo di genitori di alunni. Le Regioni – ha spiegato il Tar – possono “introdurre misure derogatorie più restrittive rispetto a quelle disposte dal Governo nazionale, ma tali misure devono essere provvisorie e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Scuola nel caos in. È arrivata giusto una manciata di minuti prima della mezzanotte la nuova ordinanza del presidente della Regione Micheleche richiude nuovamente tutte lepugliesi di ogni ordine e grado, imponendo ladigitale(Ddi)al 14. Questa è l’ultima mossa del braccio di ferro tra la Regione e il Tar, che proprio nel pomeriggio del 23 febbraio ha bocciato la precedente ordinanza di, accogliendo l’istanza cautelare del ricorso presentato dal Codacons Lecce e da un gruppo di genitori di alunni. Le Regioni – ha spiegato il Tar – possono “introdurre misure derogatorie più restrittive rispetto a quelle disposte dal Governo nazionale, ma tali misure devono essere provvisorie e ...

ivanscalfarotto : Dopo l’invenzione della scuola “à la carte”, in #Puglia (zona gialla) improvvisamente le scuole chiudono fino al 5… - RaffaeleFitto : Aperte sì, aperte no: #Emiliano chiude, il Tar riapre… ma domani cosa accade? La #scuola in #Puglia è nel caos tota… - italianfirst2 : Il Tar boccia l’ordinanza di Emiliano: riaprire le scuole in Puglia ?@micheleemiliano? - ChiodiDonatella : RT @riktroiani: #Scuola, #Emiliano firma nuova ordinanza. Dal 24 febbraio e sino al 14 marzo tutte le scuole in #Puglia, di ogni ordine e g… - paola_vad : @HushiDani @ilpastor @Dario_Donato A me non sembra che le scuole chiuse in Puglia zona gialla siano fra i titoli in… -