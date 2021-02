Scuole Milano, dal 15 al 21 febbraio 547 tamponi positivi: 409 alunni, 138 docenti e Ata. I dati dell’Ats (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nell'ultima settimana, dal 15 al 21 febbraio, sono stati 547 i casi di tamponi positivi a Sars-CoV-2 segnalati dalle Scuole all'Ats Città metropolitana di Milano. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nell'ultima settimana, dal 15 al 21, sono stati 547 i casi dia Sars-CoV-2 segnalati dalleall'Ats Città metropolitana di. L'articolo .

