Scuole, al via la campagna vaccinale: si comincia oggi da Telese Terme (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- Parte la vaccinazione per gli operatori della scuola che in numero complessivo di 5.000 su 7.800 hanno risposto positivamente all'invito per la inoculazione. Il programma parte nel pomeriggio dalla città di Telese Terme per poi estendersi a tutta la provincia. Questo al termine di un incontro di lavoro e di pianificazione che ha coinvolto l'Asl di Benevento, l'Ufficio scolastico provinciale ed il Presidente dei dirigenti scolastici sanniti. La riunione, che si è svolta presso la sede dell'Asl, ed ha consentito di fare il punto anche sulla vaccinazione per gli over 80. Si è infatti accertato che sono quasi 19mila i prenotati in tutto il Sannio e per i quali è in corso la trafila delle inoculazioni. Al termine del summit bocche cucite per quanto riguarda sia il dirigente Vito Alfonso, dirigente dell'Ufficio ...

