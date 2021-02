Scuola, Ministro Bianchi incontra i sindacati: le parole di Anief (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – “È stato un incontro a tutto tondo nel quale abbiamo affrontato diversi argomenti”. Così il presidente nazionale Anief Marcello Pacifico al termine del primo incontro con il neoMinistro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. “Si è parlato soprattutto del Recovery Plan. Anief – ha affermato Pacifico – aveva già presentato delle proposte in settima commissione Cultura e attende, ora, il nuovo testo che verrà approvato dal governo e portato all’attenzione della Commissione europea”. Un tema importante in quanto, come ha sottolineato il sindacalista, “in base all’idea che si ha nel Recovery Plan si dovrà discutere di tanti temi urgenti per la nostra Scuola”. Il primo tema sul tavolo è quello delle misure necessarie per una riapertura in presenza. “Per riaprire le scuole in presenza e in sicurezza ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – “È stato un incontro a tutto tondo nel quale abbiamo affrontato diversi argomenti”. Così il presidente nazionaleMarcello Pacifico al termine del primo incontro con il neodell’Istruzione Patrizio. “Si è parlato soprattutto del Recovery Plan.– ha affermato Pacifico – aveva già presentato delle proposte in settima commissione Cultura e attende, ora, il nuovo testo che verrà approvato dal governo e portato all’attenzione della Commissione europea”. Un tema importante in quanto, come ha sottolineato il sindacalista, “in base all’idea che si ha nel Recovery Plan si dovrà discutere di tanti temi urgenti per la nostra”. Il primo tema sul tavolo è quello delle misure necessarie per una riapertura in presenza. “Per riaprire le scuole in presenza e in sicurezza ...

gaiatortora : Ma il nuovo Ministro dell' Istruzione Bianchi (unico che ha fatto due interviste in due giorni) che annuncia novità… - gianluwaterpolo : @summerofciuccio @laGigogin @lageloni @robersperanza Io non ho soluzioni alternative, infatti non farei il ministro… - Italia_Notizie : Incontro ministro Bianchi con sindacati: tramonta l’ipotesi di andare a scuola fino a fine giugno - Mariann46409026 : RT @saraosalvatore: Di Maio che legge il temino da scuola media è veramente mediocre! Non è possibile avere una simile mediocrità come mini… - clericivagantes : RT @GildaInsegnanti: 'Al via il dialogo per il bene della #scuola italiana che non è un’azienda, ma un’importante istituzione della nostra… -