Scuola, in Puglia nuova ordinanza di Emiliano dopo lo stop del Tar: lezioni a distanza fino al 14 marzo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) dopo che ieri, il Tar ha sospeso la precedente ordinanza che prevedeva la Dad obbligatoria per tutte le scuole dal 22 febbraio al 5 marzo, il governatore Michele Emiliano ha presentato oggi una nuova ordinanza. Per far fronte all'aumento dei casi, la disposizione prevede la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado dal 24 febbraio al 14 marzo. Tutti gli istituti dovranno adottare una didattica digitale integrata (Ddi) al 100%. In particolare, rispetto alla ordinanza precedente, la decisione presa dal presidente della Regione Puglia prevede che le «scuole dell'Infanzia, le istituzioni scolastiche del ciclo primario e i CPIA ammettono in presenza tutti gli alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la ...

