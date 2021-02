Scuola, Emiliano firma nuova ordinanza: "In Puglia Ddi fino al 14 marzo" (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dal 24 febbraio al 14 marzo tutte le scuole pugliesi, di ogni ordine e grado, dovranno adottare la didattica digitale integrata (Ddi) al 100%, "riservando l’attività didattica in presenza agli alunni per l'uso di laboratori qualora sia previsto dall'ordinamento, o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali": è la nuova ordinanza firmata dal governatore Michele Emiliano (CORONAVIRUS, IL LIVEBLOG - I NUMERI DELLA PANDEMIA) Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dal 24 febbraio al 14tutte le scuole pugliesi, di ogni ordine e grado, dovranno adottare la didattica digitale integrata (Ddi) al 100%, "riservando l’attività didattica in presenza agli alunni per l'uso di laboratori qualora sia previsto dall'ordinamento, o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali": è lata dal governatore Michele(CORONAVIRUS, IL LIVEBLOG - I NUMERI DELLA PANDEMIA)

