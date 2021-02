Scuola, Bianchi: “Vogliamo vaccinare subito il personale scolastico” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Scuola, il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha dichiarato che la priorità è vaccinare il personale scolastico Nella mattinata di oggi, si è tenuto un incontro formale tra il neo ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e i sindacati. Tanti i temi trattati, tra i quali ovviamente spicca la Scuola. Stando a quanto riferito dall’Ansa, Bianchi ha dichiarato L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021), il ministro dell’Istruzione Patrizioha dichiarato che la priorità èilNella mattinata di oggi, si è tenuto un incontro formale tra il neo ministro dell’Istruzione Patrizioe i sindacati. Tanti i temi trattati, tra i quali ovviamente spicca la. Stando a quanto riferito dall’Ansa,ha dichiarato L'articolo proviene da Inews.it.

Radio3tweet : È stata la prima donna nera a frequentare una scuola per soli bianchi, la prima a entrare al dipartimento sul volo… - gaiatortora : Ma il nuovo Ministro dell' Istruzione Bianchi (unico che ha fatto due interviste in due giorni) che annuncia novità… - Italia_Notizie : Scuola, Bianchi incontra i sindacati: tutti i prof in cattedra il 1°settembre - corzunino : Covid e scuola: confronto tra sindacati e il ministro dell'Istruzione Bianchi - orizzontescuola : Sinopoli (Flc Cgil): “Da Bianchi parole importanti su centralità della scuola. Subito investimenti per formazione e… -