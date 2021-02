Scuola: Azzolina, 'non ho mai detto che rischio zero esistesse' (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Non ero aperturista. Fino a maggio 2020 ho tenuto le scuole chiuse. Poi la Scuola si è preparata. Non ho mai detto che il rischio zero esistesse Abbiamo sempre detto il rischio zero non esiste". Lo ha detto la ex ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, che, intervenendo ad Un giorno da pecora, ha aggiunto: "Tutto quello che poteva garantire la Scuola in sicurezza è stato fatto. La ministra Azzolina ha detto in quel momento 'devono restare aperte'. Era mio dovere garantire ai miei studenti" la presenza "seppur con i limiti che avevo perché le regioni avevano molto più potere di me". Per consentire il rientro "a me a giugno il Cts mi ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Non ero aperturista. Fino a maggio 2020 ho tenuto le scuole chiuse. Poi lasi è preparata. Non ho maiche ilAbbiamo sempreilnon esiste". Lo hala ex ministra dell'Istruzione, Lucia, che, intervenendo ad Un giorno da pecora, ha aggiunto: "Tutto quello che poteva garantire lain sicurezza è stato fatto. La ministrahain quel momento 'devono restare aperte'. Era mio dovere garantire ai miei studenti" la presenza "seppur con i limiti che avevo perché le regioni avevano molto più potere di me". Per consentire il rientro "a me a giugno il Cts mi ha ...

