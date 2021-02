Scopri se il vaccino su di te funziona (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Siamo ormai diventati tutti esperti di test: molecolare, antigenico, sierologico. I primi due – il tampone classico e quello rapido – sono quelli che indicano se siamo positivi e i cui risultati sono quelli pubblicati ogni giorno e sui quali ci si basa per capire come va la pandemia. Il test sierologico ci dice invece se abbiamo incontrato il virus e quindi se siamo stati contagiati, anche senza saperlo perché asintomatici. Il test infatti evidenzia se abbiamo sviluppato gli anticorpi che il nostro organismo produce quando si incontra il virus: IgM e IgG. le immunoglobuline M indicano un contatto recente, mentre le immunoglobuline G segnalano un’infezione avvenuta anche mesi prima. I test sierologici misurano inoltre la quantità di anticorpi prodotti, che è diversa da persona a persona, e che consente un’immunità la cui durata non è ancora chiara: si parla di 5-8 mesi ma anche di più ... Leggi su dilei (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Siamo ormai diventati tutti esperti di test: molecolare, antigenico, sierologico. I primi due – il tampone classico e quello rapido – sono quelli che indicano se siamo positivi e i cui risultati sono quelli pubblicati ogni giorno e sui quali ci si basa per capire come va la pandemia. Il test sierologico ci dice invece se abbiamo incontrato il virus e quindi se siamo stati contagiati, anche senza saperlo perché asintomatici. Il test infatti evidenzia se abbiamo sviluppato gli anticorpi che il nostro organismo produce quando si incontra il virus: IgM e IgG. le immunoglobuline M indicano un contatto recente, mentre le immunoglobuline G segnalano un’infezione avvenuta anche mesi prima. I test sierologici misurano inoltre la quantità di anticorpi prodotti, che è diversa da persona a persona, e che consente un’immunità la cui durata non è ancora chiara: si parla di 5-8 mesi ma anche di più ...

GitVicenza : RT @Valori_it: Mettiti alla prova e scopri quanto sai sul vaccino anti-Covid! Mancano informazioni? Nessun problema, c'è il nostro nuovo #D… - Valori_it : Mettiti alla prova e scopri quanto sai sul vaccino anti-Covid! Mancano informazioni? Nessun problema, c'è il nostro… - Berio05Tweet : -... Diremo al ministro come si produce un vaccino e con quali tempi ... - E fu così che Giorgetti scoprì che non è… - Riccardi_FVG : ++??MIN. SALUTE AMPLIA SOMMINISTRAZIONE SIERO #ASTRAZENECA FINO A 65 ANNI++ La decisione è stata presa sulla base d… - armandopix : RT @Mic_Saba: Quando scopri che in Italia non esiste un vero #pianovaccinazioni e si chiudono addirittura le scuole in Puglia. E intanto a… -