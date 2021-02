Scissione M5s, nasce il gruppo degli espulsi “Alternativa c’è” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sono al momento sei i senatori ex M5s, che daranno vita alla componente di palazzo Madama che si chiamerà "l'Alternativa c'è", un riferimento al contrario allo slogan "there is no alternative" usato dal primo ministro conservatore inglese, Margaret Thatcher. Al gruppo iniziale dovrebbero unirsi altri senatori, mentre a Montecitorio sono già 13 i deputati che hanno deciso di entrare a far parte della componente alla Camera che prenderà lo stesso nome. Ma se ne dovrebbero aggiungere altri nelle prossime ore, considerando che sono ben 21 i deputati ex M5S espulsi dopo il ‘no’ a Draghi.La possibilità che il gruppo si allarghi viene evidenziata per esempio da Jessica Costanzo, ex 5 Stelle ora al Misto, che su “Alternativa c’è” spiega che “è in fase avvio, bisogna programmare e strutturarsi. Non possiamo ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sono al momento sei i senatori ex M5s, che daranno vita alla componente di palazzo Madama che si chiamerà "l'c'è", un riferimento al contrario allo slogan "there is no alternative" usato dal primo ministro conservatore inglese, Margaret Thatcher. Aliniziale dovrebbero unirsi altri senatori, mentre a Montecitorio sono già 13 i deputati che hanno deciso di entrare a far parte della componente alla Camera che prenderà lo stesso nome. Ma se ne dovrebbero aggiungere altri nelle prossime ore, considerando che sono ben 21 i deputati ex M5Sdopo il ‘no’ a Draghi.La possibilità che ilsi allarghi viene evidenziata per esempio da Jessica Costanzo, ex 5 Stelle ora al Misto, che su “c’è” spiega che “è in fase avvio, bisogna programmare e strutturarsi. Non possiamo ...

VittorioSgarbi : Il M5S come il Partito comunista rumeno degli anni '60. E così Grillo, emulo di Ceau?escu, caccia via chi non si ad… - borghi_claudio : @Diogene55 Io invece di ragionare di pancia ragiono di testa e noto che non c'è Italia Viva in codesto 'intergruppo… - LegaSalvini : ++ M5S, SCISSIONE IN CORSO. ESPULSIONE PER I 15 SENATORI DISSIDENTI CHE HANNO VOTATO CONTRO LA FIDUCIA A DRAGHI ++ - PilloleIn : La scissione è formalizzata. Nasce 'L'alternativa c'è', il nuovo gruppo parlamentare degli espulsi dal M5S. #m5s… - AppostaMi : @salfasanop @Enrico_G_60 @pablo__liberal @Markus70 @La_manina__ Mai come quello che ha voluto, ha imposto il gover… -