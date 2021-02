Sci fondo | CdM | niente più sprint e Pellegrino vince Coppa di specialità

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Oberstdorf, 24 feb. -(Adnkronos) – Alla vigilia del Mondiale di Oberstdorf la Fis ha comunicato che le finali in programma a Lillehammer non saranno recuperate, e quindi è terminato il programma delle garedella stagione (ad eccezione di quelle iridate). Federicoha vinto ladigrazie ai 439 punti contro il 369 del russo Retivykh, un vantaggio che poteva lasciare comunque il poliziotto di Nus abbastanza sereno sul trionfo finale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Cavaliere del Lavoro della Repubblica Italiana dal 2017, l'imprenditrice è anche una grande appassionata di sport, detiene 14 titoli mondiali ai Campionati Master didi, e di arte ...A Passo Godi , a 1600 metri di altitudine, tanta neve e percorso molto tecnico, si sono disputati i campionati regionali didi. L'organizzazione è stata curata dalloClub Barrea , una delle realtà più storiche di questa disciplina in Abruzzo . Ma è da sottolineare che molte zone specie del sud dell'Abruzzo ...(ANSA) – ROMA, 24 FEB – Federico Pellegrino ha vinto la coppa del mondo di sci di fondo nella specialità sprint, a distanza di cinque anni dal primo trionfo. Il poliziotto valdostano, attualmente prim ...