Sci alpino | Victor Schuller vince la prima discesa di Sella Nevea di Coppa Europa | 12° Nicolò Molteni

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Va aladivalevole per ladi sci2020-2021. Il francese, infatti, ha chiuso la sua prova con il tempo di 1:04.79 precedendo per appena 11 centesimi lo svizzero Ralph Weber, mentre è terzo a 12 centesimi lo svedese Olle Sundin. Si ferma ai piedi del podio l’austriaco Julian Schuetter, quarto con un distacco di 18 centesimi. Quinta posizione per lo statunitense Erik Arvidsson a 28 centesimi, sesta per il francese Blaise Giezendanner a 36 davanti al connazionale Nils Alphand settimo a 41. Ottavo l’austriaco Maximilian Lahnsteiner a 50, nono il suo connazionale Raphael Haaser, 57, mentre è decimo lo svizzero Arnaud Boisset a 58 centesimi dalla vetta assieme al francese Sam ...

Esercito : Il nostro amatissimo #tricolore, fiero e orgoglioso, domina le cinque torri nel magnifico scenario dolomitico! Un’e… - Coninews : GIOIA TRICOLORE ?????? Con il successo nel parallelo di #Cortina2021 Marta #Bassino riporta dopo 24 anni l'Italia de… - _Carabinieri_ : La Bandiera italiana, “scortata” dall’Arma dei #Carabinieri, svetta su @cortina2021, a conclusione dei Campionati d… - RSIsport : ?? Lara Gut-Behrami terza nel primo allenamento di discesa in Val di Fassa. La ticinese ha però saltato una porta. - RaiSport : ?? Prima prova della libera in Val di Fassa a Kajsa #Lie #Delago 4ª migliore delle azzurre, dietro #Curtoni,… -

La norvegese Kajsa Lie in 1.25.14 è stata la più veloce nella prima prova cronometrata in vista delle due discese di cdm in programma in val di Fassa venerdì e sabato seguite domenica da un superG. ...Trasferta in Svizzera, ieri, martedì 23 febbraio, per il cuneese Edoardo Saracco , diciottenne carabiniere che fa parte della squadra regionale del Comitato FISI Alpi Occidentali. Nel primo di due ...Sci alpino, Val Di Fassa: Kajsa Lie in testa dopo la prima prova di discesa, quarta Delago. I risultati e la classifica ...Melissa Astegiano, sciatrice dell'Equipe Limone, ha chiuso al terzo posto assoluto e prima aspirante nel Gigante Fis di Roccaraso.