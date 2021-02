Schiaffo al M5S, il Tribunale: “Privo di legale rappresentante”. E gli espulsi si preparano… (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Si apre un varco nella battaglia fra espulsi dall’M5S e vertici. Il Tribunale civile di Cagliari ha attestato che, in questo momento, il Movimento Cinque Stelle “è Privo di un legale rappresentante“. Una clamorosa opportunità giuridica per quanti sono stati cacciati da Grillo, Crimi e Di Maio. La decisione della magistratura, arrivata in seguito al ricorso presentato dalla consigliera regionale sarda Carla Cuccu, espulsa dal M5S, rischia di avere pesanti ripercussioni proprio sulla battaglia giudiziaria intentata dai senatori estromessi dal gruppo parlamentare 5 Stelle di Palazzo Madama per non aver votato la fiducia al governo Draghi. Un’espulsione che si fonda sulla pretesa esistenza di un organo, il capo politico, che invece non è più ritenuto sussistente dal ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Si apre un varco nella battaglia fradall’M5S e vertici. Ilcivile di Cagliari ha attestato che, in questo momento, il Movimento Cinque Stelle “èdi un“. Una clamorosa opportunità giuridica per quanti sono stati cacciati da Grillo, Crimi e Di Maio. La decisione della magistratura, arrivata in seguito al ricorso presentato dalla consigliera regionale sarda Carla Cuccu, espulsa dal M5S, rischia di avere pesanti ripercussioni proprio sulla battaglia giudiziaria intentata dai senatori estromessi dal gruppo parlamentare 5 Stelle di Palazzo Madama per non aver votato la fiducia al governo Draghi. Un’one che si fonda sulla pretesa esistenza di un organo, il capo politico, che invece non è più ritenuto sussistente dal ...

