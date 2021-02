Scandicci-Conegliano oggi, Champions League volley: orario, tv, programma, streaming (Di mercoledì 24 febbraio 2021) oggi mercoledì 24 febbraio (ore 17.30) si gioca Scandicci-Conegliano, andata dei quarti di finale della Champions League 2021 di volley femminile. Al PalaRiadoli andrà in scena il primo atto di questo avvincente derby italiano che mette in palio un posto in semifinale. Le venete partiranno con tutti i favori del pronostico e sembrano avere una marcia in più, ma non potranno sottovalutare le padrone di casa. Le Pantere si sono qualificate a questo appuntamento dominando il proprio girone con sei vittorie all’attivo in altrettante partite disputate (doppio successo sull’ostico Fenerbahce Istanbul). Le toscane, invece, hanno conquistato il primo posto nel raggruppamento davanti a Busto Arsizio. La corazzata Conegliano è imbattuta in stagione, con ben 31 successi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021)mercoledì 24 febbraio (ore 17.30) si gioca, andata dei quarti di finale della2021 difemminile. Al PalaRiadoli andrà in scena il primo atto di questo avvincente derby italiano che mette in palio un posto in semifinale. Le venete partiranno con tutti i favori del pronostico e sembrano avere una marcia in più, ma non potranno sottovalutare le padrone di casa. Le Pantere si sono qualificate a questo appuntamento dominando il proprio girone con sei vittorie all’attivo in altrettante partite disputate (doppio successo sull’ostico Fenerbahce Istanbul). Le toscane, invece, hanno conquistato il primo posto nel raggruppamento davanti a Busto Arsizio. La corazzataè imbattuta in stagione, con ben 31 successi ...

