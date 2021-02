Scampia | blitz dei carabinieri | scoperta in casa piantagione di droga Arrestato 36enne

Ultime Notizie dalla rete : Scampia blitz

Teleclubitalia

... hanno appurato che tre indagati di Napoli, diper la precisione, avrebbero rifornito Ponza ... Scattato ilmartedì mattina, con l'aiuto anche delle unità cinofile, sono state infine ...APPROFONDIMENTI ILNapoli, Borgo Sant'Antonio Abate: due spacciatori quarantenni... LA DROGA Spaccio di droga a, arrestato pusher con hashish e marijuana In attesa dell'udienza di ...Sono tre campani e un ponzese che, approfittando della forte richiesta di cocaina e hashish anche in inverno, hanno organizzato un vero e proprio traffico di ...NAPOLI – Ieri mattina i poliziotti della 2\^ sezione Criminalità Straniera della Squadra Mobile di Napoli hanno arrestato, presso il campo nomadi in via Cupa Perillo nel quartie ...