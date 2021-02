Sarà Riccione ad ospitare il campionato assoluto primaverile di nuoto (Di mercoledì 24 febbraio 2021) ROMA – Il campionato assoluto primaverile di nuoto si svolgerà dal 31 marzo al 3 aprile allo Stadio del Nuoto di Riccione con la formula delle batterie e delle finali, eccetto che per gli 800 e 1500 stile libero che si disputeranno a serie. La Federazione Italiana Nuoto ha assunto questa decisione considerato l’evolversi della pandemia da Covid-19 e le disposizioni dello Stato in materia di contenimento del contagio.Il campionato assoluto primaverile di nuoto qualifica ai campionati europei di Budapest (17-23 maggio) e alle Olimpiadi di Tokyo (24 luglio-1 agosto). Previste le finali A e B per i 100 e i 200 stile libero. Le batterie potrebbero essere organizzate in più sessioni, dividendo il settore femminile da quello maschile per ridurre le presenze nell’impianto. Leggi su dire (Di mercoledì 24 febbraio 2021) ROMA – Il campionato assoluto primaverile di nuoto si svolgerà dal 31 marzo al 3 aprile allo Stadio del Nuoto di Riccione con la formula delle batterie e delle finali, eccetto che per gli 800 e 1500 stile libero che si disputeranno a serie. La Federazione Italiana Nuoto ha assunto questa decisione considerato l’evolversi della pandemia da Covid-19 e le disposizioni dello Stato in materia di contenimento del contagio.Il campionato assoluto primaverile di nuoto qualifica ai campionati europei di Budapest (17-23 maggio) e alle Olimpiadi di Tokyo (24 luglio-1 agosto). Previste le finali A e B per i 100 e i 200 stile libero. Le batterie potrebbero essere organizzate in più sessioni, dividendo il settore femminile da quello maschile per ridurre le presenze nell’impianto.

IvanNeri1977 : RT @Atlantic__Hotel: Arriverà l'estate, e tutto sarà ancora più bello. In riva al mare a #Riccione, naturalmente all'Atlantic. https://t.c… - Atlantic__Hotel : Arriverà l'estate, e tutto sarà ancora più bello. In riva al mare a #Riccione, naturalmente all'Atlantic.… - _Robby_B_ : SPOILER non ci sarà nessun aumento dei contagi, così come non c'è stato dopo lo scalpore degli assembramenti a Ricc… - bernabei_sara : RT @VITAnonprofit: Il Festival del Fundraising torna dal vivo - michela_desanti : RT @VITAnonprofit: Il Festival del Fundraising torna dal vivo -

Ultime Notizie dalla rete : Sarà Riccione Da oggi a Riccione documenti anagrafici in dieci tabaccherie A breve, in una seconda fase, l'adesione al progetto sarà estesa a tutte le tabaccherie del Comune ... rivendita 11 di Riccione, in via Giulio Cesare, 117 a San Lorenzo, in una delle attività aderenti, ...

Riccione, certificati anagrafici rilasciati anche nelle tabaccherie A breve, in una seconda fase, l'adesione al progetto sarà estesa a tutte le tabaccherie del Comune ... rivendita 11 di Riccione, in via Giulio Cesare, 117 a San Lorenzo, in una delle attività aderenti, ...

Rimini ha la sua «muscle beach», inaugurata palestra a cielo aperto Corriere della Sera A breve, in una seconda fase, l'adesione al progettoestesa a tutte le tabaccherie del Comune ... rivendita 11 di, in via Giulio Cesare, 117 a San Lorenzo, in una delle attività aderenti, ...A breve, in una seconda fase, l'adesione al progettoestesa a tutte le tabaccherie del Comune ... rivendita 11 di, in via Giulio Cesare, 117 a San Lorenzo, in una delle attività aderenti, ...