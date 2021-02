Sapete con chi sta parlando fitto fitto Vittorio Sgarbi? Scoop-Merlino, nel giorno delle nomine un clamoroso sospetto | Video (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Appostamenti vincenti, a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino in onda su La7. La puntata è quella di oggi, mercoledì 24 febbraio. Ed ecco che appostata fuori da Montecitorio c'è un'inviata della trasmissione, che intercetta un trio politico davvero molto particolare. Quasi impensabile, in verità: due grillini di spicco e Vittorio Sgarbi, lo stesso Vittorio Sgarbi che ormai da anni, del M5s, dice peste e corna. La parola all'inviata del programma, che afferma: "All'ingresso di Montecitorio, un inedito trio: Vittorio Sgarbi, candidato sindaco di Roma, l'ex ministro Vincenzo Spadafora...". A quel punto, la Merlino la interrompe: "Sgarbi... che verrà da me più tardi. Quindi è già sveglio, questa è una buona notizia", ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Appostamenti vincenti, a L'aria che tira, il programma di Myrtain onda su La7. La puntata è quella di oggi, mercoledì 24 febbraio. Ed ecco che appostata fuori da Montecitorio c'è un'inviata della trasmissione, che intercetta un trio politico davvero molto particolare. Quasi impensabile, in verità: due grillini di spicco e, lo stessoche ormai da anni, del M5s, dice peste e corna. La parola all'inviata del programma, che afferma: "All'ingresso di Montecitorio, un inedito trio:, candidato sindaco di Roma, l'ex ministro Vincenzo Spadafora...". A quel punto, lala interrompe: "... che verrà da me più tardi. Quindi è già sveglio, questa è una buona notizia", ...

IoSto_Con_TZ : RT @Gfvip5streamof: Sapete qual è il modo migliore per stare con Tommaso? SALVARE STEFANIA #tzvip #sovip #iostocontommaso - cristinascat10 : RT @Valenti40905251: Ma lo avete capito o no che vendere lo scoop ai giornali non rende niente in tempi di instagram! Continuate a gridare… - V94Valerio : RT @udogumpel: Parliamo ancora un attimo di #BioNTech/#Pfizer. Mentre USA ordinano già il 22-7 100M dosil l'UE ordina 100M solo il 20.11. S… - IoSto_Con_TZ : RT @FelipeMaryFanti: Dayane ha massacrato: -Elisabetta -Francesco -Stefania -Tommaso -Crocc -Rosalinda Ed ora che Tommaso le ha fatto pres… - urlucon : RT @cecilia_strada: E ci risiamo con il reato di solidarietà. Ma sapete cosa? Non si fermeranno. Qui non si ferma nessuno. Quando dai da ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Sapete con Zlatan Ibrahimovic: scopri il patrimonio del campione Sapete qual è la fortuna di Zlatan Ibrahimovic? Vi sveliamo uno scorcio mozzafiato del suo ... Quanto guadagna con il calcio? Per dirla breve, tantissimo: il suo nome figura tra i giocatori più pagati al ...

Viaggiare e spostarsi in modo sostenibile è possibile ... possiamo anche prendere in considerazione di andarci a piedi o in bicicletta : con l'arrivo della ... Sapete qual è il paese europeo che detiene il primato per il maggior numero di electric car? ...

Vaciago: Sapete perchè urlava Buffon? | Calcio | Top News Sportevai.it Sanremo, Toti: "Non è incompatibile con le restrizioni anti-Covid" Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito alle ulteriori restrizioni anti-Covid che saranno in vigore nel Ponente ligure anche nei giorni del Festival. Perché Sanremo è Sanremo ...

Modena, Milanetto promuove Gerli: «Sa fare correre anche il cervello» “Il Modena al momento non ha l’attaccante da 15-20 gol a stagione? Non è detto che sia un grande problema. In Serie C, ad esempio, neanche la Longobarda lo aveva. Poi sappiamo tutti come era andata a ...

qual è la fortuna di Zlatan Ibrahimovic? Vi sveliamo uno scorcio mozzafiato del suo ... Quanto guadagnail calcio? Per dirla breve, tantissimo: il suo nome figura tra i giocatori più pagati al ...... possiamo anche prendere in considerazione di andarci a piedi o in bicicletta :l'arrivo della ...qual è il paese europeo che detiene il primato per il maggior numero di electric car? ...Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito alle ulteriori restrizioni anti-Covid che saranno in vigore nel Ponente ligure anche nei giorni del Festival. Perché Sanremo è Sanremo ...“Il Modena al momento non ha l’attaccante da 15-20 gol a stagione? Non è detto che sia un grande problema. In Serie C, ad esempio, neanche la Longobarda lo aveva. Poi sappiamo tutti come era andata a ...