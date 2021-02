Sanremo, Willie Peyote: “Porto sul palco la battaglia per le riaperture” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Andando a Sanremo “non avrei potuto prescindere dal tema delle riaperture, perché è la cosa che mi tocca di più, sia a livello professionale che umano: io, i miei musicisti, abbiamo bisogno di tornare a suonare, è il motivo per cui facciamo questo lavoro. C’è gente che quest’anno hanno dovuto trovarsi un altro lavoro per sopravvivere, da Amazon, nei supermercati, e questa cosa non può passare sotto silenzio. Rispetto troppo i miei musicisti per andare sul palco e far finta che loro non esistano”. Willie Peyote racconta così all’Adnkronos il senso e le emozioni di ‘Mai dire Mai’ (La Locura), il brano che l’artista porterà alla 71ma edizione del festival di Sanremo. “Riapriamo gli stadi ma non teatri né live”, è infatti l’inequivocabile leit motiv del pezzo che critica l’approccio alla ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Andando a“non avrei potuto prescindere dal tema delle, perché è la cosa che mi tocca di più, sia a livello professionale che umano: io, i miei musicisti, abbiamo bisogno di tornare a suonare, è il motivo per cui facciamo questo lavoro. C’è gente che quest’anno hanno dovuto trovarsi un altro lavoro per sopravvivere, da Amazon, nei supermercati, e questa cosa non può passare sotto silenzio. Rispetto troppo i miei musicisti per andare sule far finta che loro non esistano”.racconta così all’Adnkronos il senso e le emozioni di ‘Mai dire Mai’ (La Locura), il brano che l’artista porterà alla 71ma edizione del festival di. “Riapriamo gli stadi ma non teatri né live”, è infatti l’inequivocabile leit motiv del pezzo che critica l’approccio alla ...

