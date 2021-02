**Sanremo: Willie Peyote, porto sul palco dell'Ariston la battaglia per le riaperture** (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Andando a Sanremo "non avrei potuto prescindere dal tema delle riaperture, perché è la cosa che mi tocca di più, sia a livello professionale che umano: io, i miei musicisti, abbiamo bisogno di tornare a suonare, è il motivo per cui facciamo questo lavoro. C'è gente che quest'anno hanno dovuto trovarsi un altro lavoro per sopravvivere, da Amazon, nei supermercati, e questa cosa non può passare sotto silenzio. Rispetto troppo i miei musicisti per andare sul palco e far finta che loro non esistano". Willie Peyote racconta così all'Adnkronos il senso e le emozioni di 'Mai dire Mai' (La Locura), il brano che l'artista porterà alla 71ma edizione del festival di Sanremo. "Riapriamo gli stadi ma non teatri né live", è infatti l'inequivocabile leit motiv del pezzo che critica l'approccio alla cultura ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Andando a Sanremo "non avrei potuto prescindere dal temae riaperture, perché è la cosa che mi tocca di più, sia a livello professionale che umano: io, i miei musicisti, abbiamo bisogno di tornare a suonare, è il motivo per cui facciamo questo lavoro. C'è gente che quest'anno hanno dovuto trovarsi un altro lavoro per sopravvivere, da Amazon, nei supermercati, e questa cosa non può passare sotto silenzio. Rispetto troppo i miei musicisti per andare sule far finta che loro non esistano".racconta così all'Adnkronos il senso e le emozioni di 'Mai dire Mai' (La Locura), il brano che l'artista porterà alla 71ma edizione del festival di Sanremo. "Riapriamo gli stadi ma non teatri né live", è infatti l'inequivocabile leit motiv del pezzo che critica l'approccio alla cultura ...

xbrsmile : quindi ora mi devo applicare e supportare willie peyote a Sanremo ok eccomi - fe_bambi : Io non leggo i testi di Sanremo prima che inizi, ma sapere che vi fa cagare il testo di Willie perché è da boomer m… - _giuliac__ : RT @SemideaW: friendly reminder per quelli che 'Willie Peyote vuole insegnare il femminismo' #Sanremo - _giuliac__ : RT @imantartide: Se vi sta sul cazzo willie peyote potete anche unfollowarmi subito perché parlerò di lui da qui alla fine di Sanremo - peyoteways : RT @xel1s4x: Raga magari non lo sapete ma gran parte dei testi delle canzoni di Willie Peyote sono appositamente provocatori e quindi se or… -