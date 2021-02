Sanremo 2021, Naomi Campbell non aprirà il Festival: ecco chi lo farà al posto suo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Qualche settimana fa avevamo riportato la notizia secondo la quale l’iconica Naomi Campbell avrebbe aperto il Festival di Sanremo 2021 con un suo intervento. Le cose, però, sarebbero cambiate e l’ex top model più famosa del mondo non calcherà il palco dell’Ariston. A raccontare il perché, secondo Il Fatto Quotidiano Magazine, il direttore artistico della kermesse musicale, Amadeus. Il conduttore, infatti, avrebbe rivelato che Naomi Campbell non potrebbe venire in Italia a causa delle troppe restrizioni imposte da Biden: La defezione di Naomi Campbell purtroppo è dovuta alle nuove restrizioni anti pandemia imposte da Biden a causa del virus. fonte: ilfattoquotidiano.it Tuttavia la scelta della sostituta di ... Leggi su trendit (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Qualche settimana fa avevamo riportato la notizia secondo la quale l’iconicaavrebbe aperto ildicon un suo intervento. Le cose, però, sarebbero cambiate e l’ex top model più famosa del mondo non calcherà il palco dell’Ariston. A raccontare il perché, secondo Il Fatto Quotidiano Magazine, il direttore artistico della kermesse musicale, Amadeus. Il conduttore, infatti, avrebbe rivelato chenon potrebbe venire in Italia a causa delle troppe restrizioni imposte da Biden: La defezione dipurtroppo è dovuta alle nuove restrizioni anti pandemia imposte da Biden a causa del virus. fonte: ilfattoquotidiano.it Tuttavia la scelta della sostituta di ...

petergomezblog : Covid, Toti ordina una zona rossa “light” a Ventimiglia. E a Sanremo, nella settimana del Festival, scatta solo la… - tvsorrisi : Avete già letto tutti i testi di Sanremo 2021 su Sorrisi? Quali sono quelli che vi piacciono di più? ?? - Gazzetta_it : #MilanInter, #Berti: 'Ma Ibra era uscito per le prove di Sanremo?' - GroupM_Italy : Perché Sanremo è Sanremo, anche in #pandemia. #GroupM racconta in una #ricerca ciò che gli italiani pensano della… - RepSpettacoli : Sanremo, Extraliscio: 'Trasformeremo l'Ariston in una balera' [di Carlo Moretti] [aggiornamento delle 20:03] -