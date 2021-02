Sanremo 2021, Naomi Campbell assente al Festival: chi la sostituisce (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Confermata la non presenza di Naomi Campbell al Festival di Sanremo 2021 a causa degli effetti della pandemia dovuta al Covid Sembrava ormai certa anche la presenza di Naomi Campbell al Festival di Sanremo 2021 e invece poche ore fa è arrivata la brutta notizia. La splendida venere nera, non sarà sul palco L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Confermata la non presenza dialdia causa degli effetti della pandemia dovuta al Covid Sembrava ormai certa anche la presenza dialdie invece poche ore fa è arrivata la brutta notizia. La splendida venere nera, non sarà sul palco L'articolo proviene da Leggilo.org.

petergomezblog : Covid, Toti ordina una zona rossa “light” a Ventimiglia. E a Sanremo, nella settimana del Festival, scatta solo la… - tvsorrisi : Avete già letto tutti i testi di Sanremo 2021 su Sorrisi? Quali sono quelli che vi piacciono di più? ?? - rtl1025 : Rivedi i Top Moments di #password ?? Oggi in diretta i @thisismaneskin ???? #Sanremo2021 #Maneskin - sanremo : RT @eddyanselmi: In ogni caso, tipo di interpretazione delle canzoni IN OGNI SEZIONE E CATEGORIA 2021 incluso Canzoni cantate da solista m… - zazoomblog : Vittoria Ceretti chi è la supermodella italiana che salirà sul palco di Sanremo - #Vittoria #Ceretti #supermodella -