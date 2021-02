Sanremo 2021 | Fiorella Mannoia descrive il Festival | “È tutto strano | è tutto brutto”

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) È un momento d’oro per, che ha da poco vissuto una fra le giornate più importanti della sua vita. Anche questo febbraio sono sbocciati dei fiori per lei, quelli d’arancio. Nessun fiore sanremese però e non solo perché ilquest’anno inizierà a marzo, ma perché la cantante non sarà fra i Big in gara. Le sue parole sulla competizione la motutt’altro che indifferente alla kermesse, checon frasi molto forti.sul: “sarà un” Durante una diretta Instagram,ha chiacchierato con i suoi fan che l’hanno sottoposta a una sorta di intervista virtuale. Fra le molte domande, la cantante è stata ...