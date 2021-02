San Rossore | sarà restaurato il murale della Seconda Guerra Mondiale

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tornano le visite guidate alla Riserva NaturaleCornacchiaia 9 febbraio 2021 Contributi per chi opera nell'Area marina protettaMeloria 19 febbraio 2021 Durante la...

Ultime Notizie dalla rete : San Rossore

LA NAZIONE

...guidate alla Riserva Naturale della Cornacchiaia 9 febbraio 2021 Contributi per chi opera nell'Area marina protetta della Meloria 19 febbraio 2021 Durante la Seconda Guerra Mondialefu ...Durante la Seconda Guerra Mondialefu uno dei principali scenari delle operazioni militari lungo la linea gotica. Prima occupata dai tedeschi, che stanziarono un centro di comando nella villa reale a Cascine Vecchie per poi ...Pisa, 24 febbraio 2021 – Durante la Seconda Guerra Mondiale San Rossore fu uno dei principali scenari delle operazioni militari lungo la linea gotica. Prima occupata dai tedeschi, che stanziarono un c ...Si trova nella caserma dei carabinieri cinofili: sarà restaurato contestualmente alla riqualificazione dell'edificio ...