San Matteo, intervento unico al mondo: impiantata valvola polmonare innovativa (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Pavia, 24 febbraio 2021 - Avrebbe avuto la necessità di un trapianto di cuore e polmoni, ma gli organi non erano disponibili, quindi per salvare la vita a una donna di 50 anni, i cardiochirurghi del ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Pavia, 24 febbraio 2021 - Avrebbe avuto la necessità di un trapianto di cuore e polmoni, ma gli organi non erano disponibili, quindi per salvare la vita a una donna di 50 anni, i cardiochirurghi del ...

GppZogn : RT @itselee8: Stasera preghierina al Dio del Calcio per la mia Dea: San Giuseppe segna per noi San Lucio dacci domani il tuo gol quotidiano… - GFabrygherardi : RT @itselee8: Stasera preghierina al Dio del Calcio per la mia Dea: San Giuseppe segna per noi San Lucio dacci domani il tuo gol quotidiano… - Djcousinomacul : RT @itselee8: Stasera preghierina al Dio del Calcio per la mia Dea: San Giuseppe segna per noi San Lucio dacci domani il tuo gol quotidiano… - argtalanta2 : RT @itselee8: Stasera preghierina al Dio del Calcio per la mia Dea: San Giuseppe segna per noi San Lucio dacci domani il tuo gol quotidiano… - ghilardi_paolo : RT @itselee8: Stasera preghierina al Dio del Calcio per la mia Dea: San Giuseppe segna per noi San Lucio dacci domani il tuo gol quotidiano… -