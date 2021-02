San Marino, arrivate dalla Russia le prime dosi del vaccino anti-Covid Sputnik (Di mercoledì 24 febbraio 2021) arrivate oggi a San Marino le prime dosi del vaccino russo anti-Covid (LIVEBLOG - I NUMERI) Sputnik V. Ad annunciarlo è stata l'ambasciata russa in Italia, precisando che l’accordo tra il governo della Repubblica di San Marino e il Russian Direct Investment Fund è un’altra testimonianza della cooperazione tradizionalmente solida e costruttiva tra i due Paesi. La Repubblica di San Marino è il trentesimo Paese nel mondo che ha riconosciuto l’efficacia del medicinale russo per la profilassi dell'infezione da Coronavirus. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 24 febbraio 2021)oggi a Sanledelrusso(LIVEBLOG - I NUMERI)V. Ad annunciarlo è stata l'ambasciata russa in Italia, precisando che l’accordo tra il governo della Repubblica di Sane iln Direct Investment Fund è un’altra testimonianza della cooperazione tradizionalmente solida e costruttiva tra i due Paesi. La Repubblica di Sanè il trentesimo Paese nel mondo che ha riconosciuto l’efficacia del medicinale russo per la profilassi dell'infezione da Coronavirus.

RaiNews : Settemila e 500 dosi di vaccino #Sputnik sono arrivate a San Marino - borghi_claudio : @riccardomazzuo1 @1giornodapecora Eh si... a San Marino la UE non c'è... in parte anche per merito nostro. Chiedi a… - fattoquotidiano : Vaccino Covid, arrivate a San Marino le prime 7500 dosi di Sputnik: è tutto pronto per l’avvio della campagna vacci… - sissio78 : @AleAntinelli Ecco vorrei saperlo anche io. Dobbiamo imparare da Israele e San Marino. - monikindaaaa : RT @autocostruttore: Arrivate a San Marino le prime dosi del vaccino russo Sputnik -