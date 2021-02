Samsung Galaxy Watch 3: sullo smartwatch si prepara il grande ritorno di Android? (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Quando arrivarono i primi smartWatch di Samsung, questi erano basati su Android. Ovviamente non con l’interfaccia classica degli smartphone che conosciamo ma con una personalizzata per essere usata agevolmente su un display così piccolo. Era il 2014 e ancora il sistema operativo proprietario Tizen non era pronto. Lo è stato poco dopo e, a corredo del fatto che Samsung avesse un piano ben preciso per i wearable, ha deciso di aggiornarli tutti a Tizen OS e di eliminare Android. Ebbene, dopo oltre 7 anni la società sud coreana potrebbe tornare sui suoi passi ed aggiornare il Galaxy Watch 3 attuale a Wear OS. Non solo, i due nuovi smartWatch in arrivo durante il corso del 2021 (Galaxy Watch 4 e Galaxy ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Quando arrivarono i primi smartdi, questi erano basati su. Ovviamente non con l’interfaccia classica degli smartphone che conosciamo ma con una personalizzata per essere usata agevolmente su un display così piccolo. Era il 2014 e ancora il sistema operativo proprietario Tizen non era pronto. Lo è stato poco dopo e, a corredo del fatto cheavesse un piano ben preciso per i wearable, ha deciso di aggiornarli tutti a Tizen OS e di eliminare. Ebbene, dopo oltre 7 anni la società sud coreana potrebbe tornare sui suoi passi ed aggiornare il3 attuale a Wear OS. Non solo, i due nuovi smartin arrivo durante il corso del 2021 (4 e...

