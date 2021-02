Salerno e Celentano: asta per i diritti degli animali (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sabrina Salerno e Rosita Celentano scendono in campo per difendere i diritti di tutti gli animali. Le due star si sono schierate al fianco di Animal Equality Italia, organizzazione internazionale che già da diversi anni si batte per far sì che terminino le crudeltà nei confronti degli animali che vengono allevati per scopi alimentari. Salerno Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sabrinae Rositascendono in campo per difendere idi tutti gli. Le due star si sono schierate al fianco di Animal Equality Italia, organizzazione internazionale che già da diversi anni si batte per far sì che terminino le crudeltà nei confrontiche vengono allevati per scopi alimentari.

