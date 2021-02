Ruggiero | “E’ necessaria una verifica dell’attuale assetto della Comunità Montana del Fortore”

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutofoiano (Bn) – “Come Amministrazione del Comune di Foiano di Valchiediamo ufficialmente al Presidente Sacchetti unaurgente degli assetti attualmente costituti alladel. E’ necessario comprendere in che direzione sta andando questo esecutivo, sia sulle problematiche, ma soprattutto sull’impostazione politica, che attualmente, non riusciamo a determinare”. Così il sindaco di Foiano ValGiuseppe. “Vanno superate le tante ambiguità politiche da noi riscontrate, costituendo una maggioranza numericamente più solida, al punto da rimettere in discussione tutte le attuali cariche. Certamente non auspichiamo alcun coinvolgimento di uomini ed Amministrazioni vicine al Sindaco di Benevento ...

