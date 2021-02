Rugby, Sei Nazioni 2021: Francia-Scozia si giocherà nonostante i casi di Covid (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Scenderanno in campo Francia e Scozia domenica pomeriggio a Parigi. La decisione è arrivata pochi minuti fa, con gli organizzatori del Sei Nazioni che hanno dato il via libera al match, nonostante i tanti casi di Covid-19 nel raduno francese in questi giorni. I Bleus, infatti, dovranno fare a meno di Antoine Dupont, il miglior francese nelle prime due giornate, Gabine Villiere, Mohamed Haouas, Arthur Vincent, Julien Marchand, Cyril Baille, Peato Mauvaka, Romain Taofifenua, Brice Dulin e il capitano Charles Ollivon. Inoltre, sono risultati positivi anche il ct Fabien Galthié e altri elementi dello staff. Ma nonostante questa situazione d’emergenza il Sei Nazioni ha deciso che il match si giocherà. Decisivi i tamponi di questa mattina ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Scenderanno in campodomenica pomeriggio a Parigi. La decisione è arrivata pochi minuti fa, con gli organizzatori del Seiche hanno dato il via libera al match,i tantidi-19 nel raduno francese in questi giorni. I Bleus, infatti, dovranno fare a meno di Antoine Dupont, il miglior francese nelle prime due giornate, Gabine Villiere, Mohamed Haouas, Arthur Vincent, Julien Marchand, Cyril Baille, Peato Mauvaka, Romain Taofifenua, Brice Dulin e il capitano Charles Ollivon. Inoltre, sono risultati positivi anche il ct Fabien Galthié e altri elementi dello staff. Maquesta situazione d’emergenza il Seiha deciso che il match si. Decisivi i tamponi di questa mattina ...

zazoomblog : Rugby Sei Nazioni 2021: l’Irlanda ai raggi X. Tornano i campioni per tornare a vincere - #Rugby #Nazioni #2021: #l’… - pasqualesse : @CottarelliCPI Mi sento come quando l'Italia partecipa alle sei nazioni di rugby - RaiSport : #SeiNazioni, #Allan indisponibile per il match con l'#Irlanda Il trequarti azzurro si è infortunato nel #Pro14 con… - As_Aifi : Il fondo @CVC_Capital dopo la @SerieA punta ad investire sul @SixNationsRugby Leggi qui: - infoitsport : Rugby - Sei Nazioni, Andy Farrell: 'Servirà il nostro meglio per battere l'Italia' -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby Sei Sci, Brignone candidata a Laureus World Sportswoman of the year Ha vinto cinque gare, ha ottenuto sei secondi posti e un terzo piazzamento. È nella rosa delle ...il premio MVP delle Finals Laureus World Team of the Year Award Nazionale maschile argentina di rugby - ...

Brignone candidata ai Laureus World Sports Awards Ha vinto cinque gare, ha ottenuto sei secondi posti e un terzo piazzamento. È nella rosa delle ... ha ottenuto il premio MVP delle Finals Nazionale maschile argentina di rugby - prima vittoria contro ...

Rugby - Dove si vede l'Italia del rugby contro l'Irlanda - Sei Nazioni 2021 OnRugby L’Italia sabato con l’Irlanda Focolaio Covid nella Francia alle prese con 14 positivi Via alla settimana di avvicinamento alla terza giornata del Guinness Sei Nazioni 2021. L’Italia - in raduno a Roma - affronterà l’Irlanda sabato 27 febbraio allo Stadio Olimpico di Roma alle 15.15, pa ...

Rugby, Sei Nazioni 2021: Francia-Scozia si giocherà nonostante i casi di Covid Scenderanno in campo Francia e Scozia domenica pomeriggio a Parigi. La decisione è arrivata pochi minuti fa, con gli organizzatori del Sei Nazioni che hanno dato il via libera al match, nonostante i t ...

Ha vinto cinque gare, ha ottenutosecondi posti e un terzo piazzamento. È nella rosa delle ...il premio MVP delle Finals Laureus World Team of the Year Award Nazionale maschile argentina di- ...Ha vinto cinque gare, ha ottenutosecondi posti e un terzo piazzamento. È nella rosa delle ... ha ottenuto il premio MVP delle Finals Nazionale maschile argentina di- prima vittoria contro ...Via alla settimana di avvicinamento alla terza giornata del Guinness Sei Nazioni 2021. L’Italia - in raduno a Roma - affronterà l’Irlanda sabato 27 febbraio allo Stadio Olimpico di Roma alle 15.15, pa ...Scenderanno in campo Francia e Scozia domenica pomeriggio a Parigi. La decisione è arrivata pochi minuti fa, con gli organizzatori del Sei Nazioni che hanno dato il via libera al match, nonostante i t ...