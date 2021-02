Rosamund Pike e il finale a sorpresa sono le due cose migliori di “I Care a Lot” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) I Care a Lot è uscito da pochi giorni e già fa molto discutere (questo è già un merito? forse). Il nuovo thriller con Rosamund Pike diretto da J Blakeson è ipnotico, inverosimile, riuscito e criticato: tutto questo insieme. E mentre è proprio il finale a sorpresa a mettere d’accordo un po’ tutti, il regista ha confessato che il film avrebbe potuto concludersi in maniera diversa. Rosamund Pike interpreta Marla Grayson, donna in carriera spietata che ha messo in piedi un sistema di truffa brillante (uno dei punti forti del film). Creando una fitta rete di contatti, tra persone eticamente compromesse nel personale medico ed ospedaliero, Marla riesce a truffare anziani bisognosi di cure e senza parenti disposti ad occuparsi di loro. Prima li punta, poi diventa loro tutore ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ia Lot è uscito da pochi giorni e già fa molto discutere (questo è già un merito? forse). Il nuovo thriller condiretto da J Blakeson è ipnotico, inverosimile, riuscito e criticato: tutto questo insieme. E mentre è proprio ila mettere d’accordo un po’ tutti, il regista ha confessato che il film avrebbe potuto concludersi in maniera diversa.interpreta Marla Grayson, donna in carriera spietata che ha messo in piedi un sistema di truffa brillante (uno dei punti forti del film). Creando una fitta rete di contatti, tra persone eticamente compromesse nel personale medico ed ospedaliero, Marla riesce a truffare anziani bisognosi di cure e senza parenti disposti ad occuparsi di loro. Prima li punta, poi diventa loro tutore ...

