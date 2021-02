Roma, tenta di rapire una bambina di 4 anni in centro: donna fermata grazie alla baby sitter (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Una bimba di 4 anni avrebbe rischiato di essere rapita mentre camminava con la sua baby sitter. Il fatto sarebbe avvenuto a Roma, in pieno centro, riporta Adnkronos, e la pronta reazione di quest’ultima avrebbe permesso di scongiurare il peggio. fermata una donna. Prende in braccio una bambina e cerca di rapirla Il caso si è imposto tra le cronache nazionali e riguarderebbe un fatto accaduto nel cuore della Capitale, in pieno giorno e in pieno centro, ai danni di una bambina di 4 anni che camminava con la sua baby sitter. Secondo quanto riportato da Adnkronos, una donna si sarebbe avvicinata alla piccola, le ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Una bimba di 4avrebbe rischiato di essere rapita mentre camminava con la sua. Il fatto sarebbe avvenuto a, in pieno, riporta Adnkronos, e la pronta reazione di quest’ultima avrebbe permesso di scongiurare il peggio.una. Prende in braccio unae cerca di rapirla Il caso si è imposto tra le cronache nazionali e riguarderebbe un fatto accaduto nel cuore della Capitale, in pieno giorno e in pieno, ai ddi unadi 4che camminava con la sua. Secondo quanto riportato da Adnkronos, unasi sarebbe avvicinatapiccola, le ...

