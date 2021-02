Roma | sequestro da 11 milioni al truffatore dei vip Bochicchio | soldi | ville e un Picasso

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) La Kidman Asset Management è una società con sede nel cuore di Londra, quartiere Holborn. Ma a parte questo non ha reputazione, né un bilancio e neppure capitali. Una scatola...

La Procura diha aperto un fascicolo di indagine, al momento contro ignoti, perdi persona con finalità di terrorismo. Preziosa la testimonianza di Rocco Leone , vicedirettore locale ...in particolare, saranno i pm diSergio Colaiocco e Alberto Pioletti ad indagare sulla morte dei due funzionari. Che al momento ipotizzano undi persona con finalità di terrorismo e ...MILANO - Nuovi guai per Massimo Bochicchio, il presunto consulente finanziario già accusato di aver truffato, tra gli altri, l'allenatore dell'Inter Antonio Conte per circa 30,6 milioni. Infatti la Gd ...Truffato il Faraone C’è anche una racchetta originale di John McEnroe tra i beni sequestrati a Massimo Bocchicchio, il broker che tra Londra e Milano aveva raccolto oltre 600 milioni di capitali, mai ...