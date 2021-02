Roma, scoperta ‘agenzia di servizi criminali’: furti seriali nei quartieri Prati, Esquilino e Marconi, 11 arresti (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Una vera e propria “agenzia di servizi criminali“, con persone specializzate nei vari settori. E queste “specifiche professionalità” erano molto apprezzate, tanto che la loro opera veniva utilizzata da due bande di malviventi che operavano a Roma, nei quartieri Prati, Esquilino e Marconi, entrambe dedite in furti soprattuto nei negozi. Ed ecco che c’era l’esperto di chiavi in grado di aprire qualsiasi serratura, che veniva chiamato all’occorrenza da un gruppo o dall’altro in modo da agevolare l’entrata nell’esercizio commerciale, o il ricettatore di fiducia, al quale entrambi i gruppi consegnavano i beni di provenienza furtiva in cambio del denaro. Ma, dopo due anni di indagini, questa mattina i Carabinieri della Compagnia Trastevere hanno dato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Una vera e propria “agenzia dicriminali“, con persone specializzate nei vari settori. E queste “specifiche professionalità” erano molto apprezzate, tanto che la loro opera veniva utilizzata da due bande di malviventi che operavano a, nei, entrambe dedite insoprattuto nei negozi. Ed ecco che c’era l’esperto di chiavi in grado di aprire qualsiasi serratura, che veniva chiamato all’occorrenza da un gruppo o dall’altro in modo da agevolare l’entrata nell’esercizio commerciale, o il ricettatore di fiducia, al quale entrambi i gruppi consegnavano i beni di provenienzava in cambio del denaro. Ma, dopo due anni di indagini, questa mattina i Carabinieri della Compagnia Trastevere hanno dato ...

