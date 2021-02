Roma: rubano rotoli di carta igienica da un furgone in sosta, coppia condannata (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Una coppia è stata condannata ad un anno e mezzo per aver rubato dei rotoli di carta igienica da un furgone in sosta. Purtroppo, in tempi di pandemia, la crisi economica si fa sentire sempre più ed aumentano i "predatori". Questa vicenda è avvenuta a Roma e i due protagonisti sono una coppia di rom. coppia ruba rotoli di carta igienica da un furgone in sosta, condannati ad un anno e mezzo Non solo oggetti di valore, ma anche articoli che fino ad ora nessuno tentava di rubare. Ebbene sì, anche la carta igienica può fare la differenza nel bilancio dei ladruncoli. I due ladri sono una ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Unaè stataad un anno e mezzo per aver rubato deidida unin. Purtroppo, in tempi di pandemia, la crisi economica si fa sentire sempre più ed aumentano i "predatori". Questa vicenda è avvenuta ae i due protagonisti sono unadi rom.rubadida unin, condannati ad un anno e mezzo Non solo oggetti di valore, ma anche articoli che fino ad ora nessuno tentava di rubare. Ebbene sì, anche lapuò fare la differenza nel bilancio dei ladruncoli. I due ladri sono una ...

romatoday : Ladre da Primark: coppia di giovani ragazze rubano abiti per 400 euro - LaNotPontina : Nella serata del 22 Febbraio, in Latina, presso un supermercato del centro, i carabinieri della sezione radiomobile… - CorriereCitta : Appio Latino, si distrae per riporre la spesa nella borsa e le rubano il monopattino: 35enne tenta la fuga con calc… - Caffe_Graziella : RT @CarloUlivi: @serebellardinel @francotaratufo2 @LegaSalvini Presto avremo nei porti aperti i leghisti ad aiutare la guardia costiera di… - CarloUlivi : @serebellardinel @francotaratufo2 @LegaSalvini Presto avremo nei porti aperti i leghisti ad aiutare la guardia cost… -