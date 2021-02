(Di mercoledì 24 febbraio 2021)al, laindividua a unadi. Tre le persone fermate: due sono state denunciate, una tratta in arresto.dial: il bltiz dei caschi bianchi L’operazione è scatta questa mattina. Un 39 enne di nazionalità italiana è stato arrestato dalle pattuglie delladell’ Unità SPE ( Sicurezza Pubblica Emergenziale) al termine di indagini riguardanti una serie diavvenuti nella zona di, in particolar modo ai danni della Chiesa Parrocchiale di S. Eligio. L’accurata attività investigativa, portata avanti ...

Affaritaliani : Bollettino virus, sentore di terza ondata Su casi e morti, giù ricoveri e intensive - GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Roma, ondata di furti al Villaggio Prenestino: banda di rapinatori scovati dalla Polizia Locale - affariroma : #coronavirus, si risale anche nel Lazio - CorriereCitta : Roma, ondata di furti al Villaggio Prenestino: banda di rapinatori scovati dalla Polizia Locale - chrisdabin : «Brescia, terza ondata». A Roma è arrivata la variante brasiliana -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ondata

- Il nuovo DPCM con le restrizioni agli spostamenti interregionali e ad altre regole di vita ...di Iss e Cts al premier Mario Draghi - e in diverse zone si materializza la temuta terza. ......del Dipartimento di Microbiologia e Diagnostica di Immunologia del Bambino Gesù di, risponde ... Guardando ai contagi e alle varianti possiamo dire di essere nella terzadell'epidemia? No. ...Roma – “Il nuovo Dpcm con le misure anti-Covid sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile”. Il provvedimento includerà, dunque, la festività di Pasqua. Lo ha annunciato al Senato il ministro della Salute ...La terza ondata è già qui. Dal Ponente ligure all'Umbria ... che misure analoghe hanno interessato sabato Colleferro e Carpineto Romano, in provincia di Roma, e Roccagorga in provincia di Latina ...