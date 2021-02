Roma, morto suicida l'ex sottosegretario Antonio Catricalà (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio ed ex garante dell'Antitrust, Antonio Catricalà, è stato trovato morto nella sua abitazione a Roma, nel quartiere Parioli. Secondo fonti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L'exalla presidenza del Consiglio ed ex garante dell'Antitrust,, è stato trovatonella sua abitazione a, nel quartiere Parioli. Secondo fonti ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma morto Morto suicida l'ex sottosegretario Antonio Catricalà L'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex Garante dell'Antitrust, Antonio Catricalà, è stato trovato morto nella sua abitazione a Roma, nel quartiere Parioli. Catricalà, secondo quanto si apprende da fonti investigative, si sarebbe suicidato sparandosi un colpo di pistola. Sul posto è presente la ...

Roma, morto suicida l'ex sottosegretario Antonio Catricalà L'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio ed ex garante dell'Antitrust, Antonio Catricalà, è stato trovato morto nella sua abitazione a Roma, nel quartiere Parioli. Secondo fonti investigative, Catricalà, di 69 anni, si sarebbe suicidato sparandosi un colpo di pistola.

Chi era Antonio Catricalà, ex garante dell'Antitrust e presidente di Aeroporti di Roma L'ultima nomina, Antonio Catricalà , l'aveva ricevuta lo scorso 18 febbraio. Il presidente di Aeroporti di Roma ed ex presidente dell’Antitrust, era stato ...

