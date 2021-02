Roma, mancano i gol dell’attacco: il dato che preoccupa Fonseca (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Alla Roma mancano i gol degli attaccanti: troppo piccolo il bottino di reti accumulato da Dzeko e Mayoral in questa stagione Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de il Messaggero, alla Roma mancano i gol di Dzeko. I dissidi con Fonseca non rappresentano una giustificazione visto che la coppia Dzeko e Mayoral ha praticamente sempre giocato, resta tuttavia magro il loro bottino: 13 gol in due. Per la corsa alla Champions la Roma deve ritrovare la vena realizzativa del proprio attacco visto che le concorrenti possono contare, tutte ad esclusione del Napoli, sull’apporto dei loro bomber di razza: Lukaku, Ibrahimovic, Immobile, Zapata e Cristiano Ronaldo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Allai gol degli attaccanti: troppo piccolo il bottino di reti accumulato da Dzeko e Mayoral in questa stagione Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de il Messaggero, allai gol di Dzeko. I dissidi connon rappresentano una giustificazione visto che la coppia Dzeko e Mayoral ha praticamente sempre giocato, resta tuttavia magro il loro bottino: 13 gol in due. Per la corsa alla Champions ladeve ritrovare la vena realizzativa del proprio attacco visto che le concorrenti possono contare, tutte ad esclusione del Napoli, sull’apporto dei loro bomber di razza: Lukaku, Ibrahimovic, Immobile, Zapata e Cristiano Ronaldo. Leggi su Calcionews24.com

BoveEleonora : RT @FPA_net: Mancano 4 mesi al #ForumPA2021, ma noi non vediamo l’ora di incontrarvi (anche se virtualmente!). Dopo le anticipazioni sulla… - massi_roma : RT @FPA_net: Mancano 4 mesi al #ForumPA2021, ma noi non vediamo l’ora di incontrarvi (anche se virtualmente!). Dopo le anticipazioni sulla… - AFAntoAnt : RT @Retake_Roma: Dai, mancano solo 3 giorni e siamo vicinissimi a centrare l'obiettivo. L'ultima spinta, quella decisiva. Aiutateci a cambi… - Pardipall : RT @FabrizioSantori: Per i tram di #Roma mancano i soldi, 'sparisce' il 2: non viaggerà fino all'anno prossimo #raggirati - lauraintonaco : @gvccinjh Allora con il covid non si può andare molto lontano, è già tanto se riusciamo ad andare a Roma centro. La… -