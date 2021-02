Roma, la Nuvola di Fuksas trasformata in hub di vaccinazioni anti Covid. Diverse persone in coda: “Primi passo verso ritorno alla normalità” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Anche il centro vaccinale della Nuvola di Fuksas ha aperto le porte iniziando le vaccinazioni. Il centro congressi nel quartiere Eur di Roma è quindi diventato un mega hub, simile a quello già previsto a Fiumicino. Diverse le persone in coda fin dal mattino, molti insegnanti. “Vaccinarsi? Un dovere, l’unica cosa che possiamo fare contro questa pandemia. Mi fa piacere che ci si cominci a muovere, sono un insegnante, lo faccio per tutelare la mia famiglia e i miei alunni”, dice qualcuno. “Si comincia a muovere qualcosa per ritornare verso la normalità“, sottolinea qualcun altro. All’uscita tutti sottolineano la velocità del servizio. “È bello che le persone tornino in questi luoghi per ritrovare la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Anche il centro vaccinale delladiha aperto le porte iniziando le. Il centro congressi nel quartiere Eur diè quindi diventato un mega hub, simile a quello già previsto a Fiumicino.leinfin dal mattino, molti insegn. “Vaccinarsi? Un dovere, l’unica cosa che possiamo fare contro questa pandemia. Mi fa piacere che ci si cominci a muovere, sono un insegnante, lo faccio per tutelare la mia famiglia e i miei alunni”, dice qualcuno. “Si comincia a muovere qualcosa per ritornarela“, sottolinea qualcun altro. All’uscita tutti sottolineano la velocità del servizio. “È bello che letornino in questi luoghi per ritrovare la ...

