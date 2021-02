Roma, Fonseca osservato speciale: su di lui Benfica e Real Madrid (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 febbraio 2021 - Il rapporto tra Paulo Fonseca è la Roma potrebbe finire la prossima estate. La volontà dei Freidkin è quella di riconfermarlo soltanto in caso di qualificazione in Champions ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021), 24 febbraio 2021 - Il rapporto tra Pauloè lapotrebbe finire la prossima estate. La volontà dei Freidkin è quella di riconfermarlo soltanto in caso di qualificazione in Champions ...

