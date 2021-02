Rocco Casalino, il suo libro scende al nono posto nella classifica Amazon (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Rocco Casalino, la sua biografia ‘Il portavoce’ è nona nella classifica Amazon La tv non sembra portare bene a Rocco Casalino: il suo libro, infatti, scende al nono posto tra i libri venduti. nonostante le sue ospitate nei vari salotti televisivi, la sua biografia ‘Il portavoce’, non sembra aver riscosso un grande successo. Martedì 23 febbraio, addirittura lo abbiamo visto contemporaneamente in due trasmissioni, ospite a Fuori dal coro e a Le Iene, che hanno mandato in onda un’intervista registrata in precedenza, in cui Casalino ha dovuto sottoporsi a numerose domande scomode. In particolare, una non è passata inosservata ai telespettatori; gli è stato infatti ... Leggi su zon (Di mercoledì 24 febbraio 2021), la sua biografia ‘Il portavoce’ è nonaLa tv non sembra portare bene a: il suo, infatti,altra i libri venduti.stante le sue ospitate nei vari salotti televisivi, la sua biografia ‘Il portavoce’, non sembra aver riscosso un grande successo. Martedì 23 febbraio, addirittura lo abbiamo visto contemporaneamente in due trasmissioni, ospite a Fuori dal coro e a Le Iene, che hanno mandato in onda un’intervista registrata in precedenza, in cuiha dovuto sottoporsi a numerose domande scomode. In particolare, una non è passata inosservata ai telespettatori; gli è stato infatti ...

